Divinamente Donna le insignite speciali e la classifica del Premio letterario Il 12 marzo la premiazione alla Sala Zuccari del Senato

Il 12 marzo si terrà alla Sala Zuccari del Senato la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale d’Eccellenza “Divinamente Donna”, promosso dall’Associazione VerbumlandiArt APS. Durante l’evento saranno consegnate le insigni speciali e verrà annunciata la classifica finale del premio, dedicato a riconoscere il talento, la cultura e l’impatto delle donne. La serata vedrà la partecipazione di ospiti e protagonisti del settore.

ROMA – Un evento dedicato al talento, alla cultura e alla forza trasformativa delle donne la celebrazione di Premio Internazionale d'Eccellenza "Divinamente Donna", promosso dall'Associazione VerbumlandiArt APS. Con il Premio si rinnova l'appuntamento che in pochi anni è diventato un'occasione internazionale di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze femminili nel panorama culturale, artistico, sociale e istituzionale. "Divinamente Donna" intende mettere in luce figure che, con il proprio lavoro e la propria testimonianza, rappresentano esempi concreti di determinazione, creatività e responsabilità sociale, contribuendo a diffondere valori di libertà, dignità e pari opportunità.