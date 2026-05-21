Nintendo annuncia Pictonico l’app che trasforma i selfie in giochi

Nintendo ha annunciato il lancio di Pictonico, un’applicazione che permette di trasformare i selfie in giochi. La società giapponese torna a concentrarsi sul mercato mobile, sviluppando uno strumento che sfrutta la fotocamera degli smartphone degli utenti. L’applicazione consente di creare esperienze di gioco partendo dalle immagini personali, offrendo nuove possibilità di intrattenimento direttamente sui dispositivi portatili. La notizia segnala un’ulteriore strategia di Nintendo nel settore dei giochi per dispositivi mobili.

(Adnkronos) – La casa di Kyoto torna a scommettere sul mercato mobile e lo fa puntando direttamente sulla memoria dei telefoni degli utenti. Nintendo ha infatti annunciato il debutto di Pictonico!, una nuova produzione free-to-start destinata ai dispositivi smart iOS e Android. Il titolo, la cui uscita ufficiale è fissata per il prossimo 28 maggio, è già accessibile per la pre-registrazione sulle principali piattaforme di distribuzione digitale, ovvero l'App Store di Apple e il Google Play Store. Il fulcro dell'esperienza interattiva ruota attorno all'utilizzo creativo delle immagini personali. Il software attinge alla galleria fotografica del dispositivo, consentendo di importare scatti esistenti o di acquisirne di nuovi in tempo reale per proiettarli all'interno di una serie di sfide rapide e dal ritmo serrato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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