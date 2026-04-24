Zecche in aumento arriva l’app che trasforma i cittadini in sentinelle

In molte zone di montagna e campagne del Trentino, si registra un aumento delle zecche, portato dall’innalzamento delle temperature e dai cambiamenti climatici. Questo fenomeno è stato segnalato dalle autorità sanitarie locali, che hanno anche introdotto un’app per coinvolgere i cittadini nella sorveglianza. L’obiettivo è monitorare la diffusione di questi parassiti, che rappresentano un rischio diretto per la salute delle persone e degli animali.

Le zecche avanzano nei boschi e nelle campagne del Trentino, spinte anche dai cambiamenti climatici. Un fenomeno silenzioso ma in crescita, che porta con sé rischi concreti per la salute. Per fronteggiarlo nasce ZeccAPP, la nuova applicazione sviluppata dalla Fondazione Edmund Mach, pensata per.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Docsity AI, l’app che trasforma appunti e lezioni in un nuovo modo di studiareUn’unica app per raccogliere lezioni, appunti e contenuti digitali e trasformarli, grazie all’intelligenza artificiale, in strumenti pronti per uno... Lupo a Ferrara: via al monitoraggio, i cittadini diventano sentinelleIl 27 marzo 2026 ha segnato l’avvio formale di un progetto di monitoraggio del lupo nel territorio ferrarese, presentato dal vicesindaco Alessandro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Con l’aumento delle temperature aumentano anche i morsi di zecca; Allerta zecche, sono tantissime. Ats: è il periodo, fate attenzione; Avevo una zecca tra le ciglia: era piccolissima, si distinguevano appena le zampette, eppure si era attaccata bene. Me ne sono accorto solo tre giorni dopo un'uscita in Val Genova; La Suva avverte: Con le temperature in salita aumentano i morsi di zecca. Zecche in aumento, arriva l’app che trasforma i cittadini in sentinelleLe zecche avanzano nei boschi e nelle campagne del Trentino, spinte anche dai cambiamenti climatici. Un fenomeno silenzioso ma in crescita, che porta con sé rischi concreti per la salute. Per frontegg ... trentotoday.it Come proteggersi dalle zecche (ed evitare la trasmissione di malattie)Ecco alcuni consigli degli esperti per tenere lontane le zecche, riconoscerne il morso e sapere come intervenire in caso di contatto. nationalgeographic.it Delle quaranta specie di zecche presenti in Italia, una decina sono documentate in provincia di Trento. La più diffusa è la zecca dei boschi (Ixodes ricinus), sempre più presente anche a causa dei cambiamenti climatici. Per migliorare il monitoraggio e costruir - facebook.com facebook Zecche e monitoraggi, arriva ZeccAPP: “segnala, localizza, contribuisci!” La app FEM integra il contributo dei cittadini e la valutazione scientifica dei ricercatori Scarica la APP sites.google.com/fmach.it/zecca… INFO fmach.it/Comunicazione/… x.com