Come trasformare la Nintendo Switch in un vero tablet con app e non giochi

La Nintendo Switch è conosciuta principalmente come una console per videogiochi portatile e da salotto, ma in realtà possiede un sistema operativo che consente l’installazione di applicazioni diverse dai giochi. Questa funzionalità permette di utilizzare la console anche come un tablet, grazie alla possibilità di scaricare e aprire app di vario genere. La sua versatilità supera quindi l’uso esclusivo per il gaming, anche se questa caratteristica non è sempre evidente all’utente medio.

La Nintendo Switch nasce per giocare ovunque. Ma sotto la superficie, si nasconde un sistema molto più flessibile di quanto appaia a prima vista. Hardware da tablet, schermo touch, connessione Wi-Fi: elementi che, almeno sulla carta, la avvicinano più a un dispositivo ibrido che a una semplice console. Eppure, chi la utilizza quotidianamente si scontra con limiti evidenti. Niente browser visibile, poche app, nessuna gestione avanzata dei contenuti. Una scelta precisa, che privilegia il gioco ma lascia aperta una domanda: quanto si può davvero spingere oltre questa macchina? Dentro la Switch esiste già un browser web, ma non è accessibile direttamente.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Come trasformare la Nintendo Switch in un vero tablet con app (e non giochi) Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato ad una delle funzioni più rilevanti di Nintendo Switch 2: il miglioramento tecnico di diversi giochi nati... Indie World: tutti i giochi annunciati per Nintendo Switch 2 e Switch nel 2026VideoGiochi / Anteprime & Prossime uscite Videogiochi / Indie World: tutti i giochi annunciati per Nintendo Switch 2 e Switch nel 2026 Durante il...