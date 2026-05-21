Nicosia insonnia e oblio | ‘King Marracash’ è il racconto di un bambino che ce l’ha fatta

Nell’articolo si parla di un bambino che ha vissuto un’esperienza difficile legata all’insonnia e all’oblio, temi spesso associati alla paura di essere dimenticati. La narrazione si concentra su come questa condizione abbia influito sulla sua vita e sulla percezione del proprio passato. La storia si svolge in una città di notte, dove il protagonista cerca di fare i conti con i ricordi e le paure che lo accompagnano. La vicenda mette in luce le sfide di chi si trova a combattere con l’insicurezza e la memoria.

(Adnkronos) – Finire nell’oblio è forse una delle paure più grandi di ogni essere umano. Vivere sapendo che un giorno nessuno ricorderà più chi sei stato, cosa hai fatto, cosa hai lasciato. Van Gogh, durante la sua vita, aveva venduto un solo dipinto. Solo dopo la morte il mondo si è accorto davvero del valore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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