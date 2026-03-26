Negli ultimi anni, la catena di fast fashion ha continuato a espandersi mantenendo il suo modello di produzione rapido e a basso costo. La strategia si è concentrata sull'aggiornamento costante delle collezioni e sulla presenza capillare nei negozi fisici e online. In questo periodo, l'azienda ha registrato una crescita significativa, anche grazie all’adattamento alle nuove tendenze di consumo e alle richieste del mercato globale.

Nei giorni scorsi l’annuncio della collaborazione tra il noto stilista inglese John Galliano e il marchio di fast fashion Zara è stato molto commentato nel mondo della moda. Galliano era diventato famoso negli anni Novanta e Duemila come direttore creativo di Dior, per le sue sfilate esagerate e teatrali, e per il talento nel realizzare abiti di alta sartoria. Nel 2011 era stato licenziato per una serie di comportamenti antisemiti e violenti mentre era sotto effetto di alcol, e poi due anni fa aveva fatto di nuovo parlare di sé con una sfarzosissima sfilata mentre era direttore creativo di Maison Margiela, che ha lasciato nel 2024. Molti si aspettavano che dopo Margiela Galliano avrebbe avuto un ruolo di rilievo in un’azienda di alta moda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Zara: una catena di fast fashion che ce l’ha fatta

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