Nicolas Winding Refn in lacrime a Cannes 2026 | Sono morto per 25 minuti
Durante la conferenza stampa del suo nuovo film, un regista danese ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile, durato circa 25 minuti, che lo ha portato a piangere e a sentirsi come se fosse morto. La sua testimonianza è avvenuta nel corso del Festival di Cannes 2026, tra le domande dei giornalisti e le emozioni condivise sul palco. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando un segno indelebile tra i presenti.
Il Festival di Cannes ha assistito a momenti di cinema indimenticabili, ma raramente a confessioni così intime e strazianti come quella che Nicolas Winding Refn ha condiviso durante la conferenza stampa del suo nuovo film “ Her Private Hell “. Il regista danese, maestro visionario dietro cult come “Drive” e “Only God Forgives”, si è lasciato andare alle lacrime raccontando come tre anni fa sia letteralmente morto per 25 minuti, per poi tornare in vita grazie a un intervento d’urgenza. La rivelazione è arrivata mentre Refn spiegava il lungo silenzio che ha preceduto questo ritorno al cinema, dieci anni dopo il suo ultimo lungometraggio. “ Prima di morire, ero arrivato alla fine della mia carriera perché non avevo più nulla dentro di me “, ha dichiarato con una franchezza disarmante. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Her Private Hell (2026) — Teaser Oficial Subtitulado Español Latino | NEON
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