Durante la conferenza stampa del suo nuovo film, un regista danese ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile, durato circa 25 minuti, che lo ha portato a piangere e a sentirsi come se fosse morto. La sua testimonianza è avvenuta nel corso del Festival di Cannes 2026, tra le domande dei giornalisti e le emozioni condivise sul palco. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando un segno indelebile tra i presenti.

Il Festival di Cannes ha assistito a momenti di cinema indimenticabili, ma raramente a confessioni così intime e strazianti come quella che Nicolas Winding Refn ha condiviso durante la conferenza stampa del suo nuovo film “ Her Private Hell “. Il regista danese, maestro visionario dietro cult come “Drive” e “Only God Forgives”, si è lasciato andare alle lacrime raccontando come tre anni fa sia letteralmente morto per 25 minuti, per poi tornare in vita grazie a un intervento d’urgenza. La rivelazione è arrivata mentre Refn spiegava il lungo silenzio che ha preceduto questo ritorno al cinema, dieci anni dopo il suo ultimo lungometraggio. “ Prima di morire, ero arrivato alla fine della mia carriera perché non avevo più nulla dentro di me “, ha dichiarato con una franchezza disarmante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nicolas Winding Refn in lacrime a Cannes 2026: “Sono morto per 25 minuti”

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Her Private Hell (2026) — Teaser Oficial Subtitulado Español Latino | NEON

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