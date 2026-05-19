Nicolas Winding Refn in lacrime | Sono morto per 25 minuti Per fortuna mi ha operato Tom Cruise

Da movieplayer.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sua partecipazione a Cannes, il regista noto per film come Drive e Her Private Hell ha condiviso un episodio personale che lo ha colpito profondamente. Ha spiegato di aver vissuto un arresto cardiaco che è durato circa 25 minuti, un episodio che l’ha portato a perdere conoscenza. A quanto riferisce, l’intervento di un noto attore hollywoodiano è stato fondamentale per salvargli la vita. Il regista ha anche confidato di essere stato in lacrime e di sentirsi molto fortunato a essere ancora qui.

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Il regista di Drive e del recente Her Private Hell, ospite a Cannes, ha raccontato la drammatica esperienza dell'arresto cardiaco durato 25 minuti. Nicolas Winding Refn, a Cannes per presentare la sua ultima fatica, il misterioso Her Private Hell, è scoppiato in lacrime durante la conferenza ricordando di essere morto per 25 minuti tre anni prima e di essere poi tornato in vita. Her Private Hell, presentato fuori concorso al Festival di Cannes, è il primo film realizzato da Refn in dieci anni. Una "rinascita" in tutti i sensi per il cineasta, che ha ammesso di essersi sentito svuotato prima che la morte venisse a cercarlo. Nicolas Winding Refn faccia a faccia con la morte "Prima di morire, ero arrivato alla fine della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Her Private Hell (2026) — Teaser Oficial Subtitulado Español Latino | NEON

Video Her Private Hell (2026) — Teaser Oficial Subtitulado Español Latino | NEON

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