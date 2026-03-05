Dybala il ginocchio fa ancora male | nuovo stop in allenamento trasferta col Genoa a rischio

Dybala ha avuto un nuovo problema al ginocchio durante l’allenamento e si è fermato dopo pochi minuti. La sua presenza nella trasferta contro il Genoa è in dubbio. Il tecnico non potrà contare anche su Soulé, che è fuori per pubalgia. La squadra si prepara senza due giocatori chiave per la partita in programma a Genova.

Un’altra doccia fredda, l’ennesima di quella che si appresta ad essere la sua ultima stagione in Italia. Dopo i segnali positivi degli ultimi giorni e il ritorno in gruppo, infatti, Paulo Dybala ha dovuto interrompere l’allenamento di stamattina. Il motivo? Sempre lo stesso. L’argentino ha accusato un nuovo dolore al ginocchio sinistro e dopo qualche minuto è uscito dal campo. Un problema grosso per Gasperini che a Genova dovrà fare a meno anche di Soulé (per pubalgia) e che sperava di aver recuperato Dybala dopo oltre un mese di assenza e la panchina contro la Juve. Ma a Joya, fresco di paternità, ha alzato bandiera bianca. Ora le sue condizioni saranno valutate per capire l’entità del fastidio, ma tutto lascia presagire a un nuovo stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

