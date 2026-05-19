Mondiali 2026 | Neymar selezionato nella rosa del Brasile da Ancelotti

Da justcalcio.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Neymar è stato inserito nella rosa della nazionale brasiliana per i Mondiali del 2026 dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. La convocazione è stata annunciata recentemente e ha suscitato molte discussioni online. La presenza del giocatore rappresenta una delle notizie più commentate in ambito sportivo nelle ultime ore. La selezione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali della federazione, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o altri componenti della rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-18 23:21:00 Il web non parla d’altro: Neymar è stato selezionato nella rosa del Brasile per la Coppa del Mondo 2026 da Carlo Ancelotti. La decisione se portare il 34enne alle finali in Nord America ha dominato la preparazione dell’annuncio della squadra di Ancelotti lunedì, che è arrivato dopo che Ancelotti ha prolungato il suo contratto, il che significa che guiderà la Selecao nel torneo del 2030. Neymar ha vissuto finora un eccellente 2026 per il club per ragazzi del Santos, segnando sei gol e fornendo due assist. La preoccupazione per la sua storia di infortuni è stata la ragione principale di dubbio riguardo alla sua potenziale inclusione nella squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

mondiali 2026 neymar selezionato nella rosa del brasile da ancelotti
© Justcalcio.com - Mondiali 2026: Neymar selezionato nella rosa del Brasile da Ancelotti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Will Neymar Play in World Cup 2026 100 Days to Go

Video Will Neymar Play in World Cup 2026? 100 Days to Go

Sullo stesso argomento

Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti: può giocare i Mondiali 2026 con il BrasileL'attaccante, classe 1992, è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia.

Leggi anche: Ancelotti sceglie il Brasile per i Mondiali 2026: Neymar e 3 ‘italiani’ nella lista dei 55 pre-convocati

brasile da ancelotti mondiali 2026 neymar selezionatoAncelotti chiama Neymar, convocati anche Wesley e Bremer: la lista ufficiale del Brasile per i Mondiali 2026 tra conferme e sorpreseA Rio de Janeiro, nel bellissimo scenario del Museu do Amanhã (Museo del Domani) di Calatrava, il ct verdeoro ha annunciato i 26 giocatori scelti per la Coppa del Mondo ... corrieredellosport.it

brasile da ancelotti mondiali 2026 neymar selezionatoBrasile, Ancelotti convoca Neymar per il MondialeAncelotti convoca Neymar. Scelta a sorpresa del ct. Convocati tanti italiani: Paqueta, Alisson, Danilo, Wesley, Alex Sandro, Marquinhos ... ilnapolista.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web