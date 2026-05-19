Mondiali 2026 | Neymar selezionato nella rosa del Brasile da Ancelotti

Neymar è stato inserito nella rosa della nazionale brasiliana per i Mondiali del 2026 dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. La convocazione è stata annunciata recentemente e ha suscitato molte discussioni online. La presenza del giocatore rappresenta una delle notizie più commentate in ambito sportivo nelle ultime ore. La selezione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali della federazione, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o altri componenti della rosa.

2026-05-18 23:21:00 Il web non parla d’altro: Neymar è stato selezionato nella rosa del Brasile per la Coppa del Mondo 2026 da Carlo Ancelotti. La decisione se portare il 34enne alle finali in Nord America ha dominato la preparazione dell’annuncio della squadra di Ancelotti lunedì, che è arrivato dopo che Ancelotti ha prolungato il suo contratto, il che significa che guiderà la Selecao nel torneo del 2030. Neymar ha vissuto finora un eccellente 2026 per il club per ragazzi del Santos, segnando sei gol e fornendo due assist. La preoccupazione per la sua storia di infortuni è stata la ragione principale di dubbio riguardo alla sua potenziale inclusione nella squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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