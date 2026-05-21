Netanyahu cambia rotta | allontana Ben-Gvir e punta alla moderazione

Il primo ministro israeliano ha annunciato un cambio di strategia politica, allontanando il ministro dell’interno e adottando un atteggiamento più moderato. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra le diverse fazioni del governo e si inserisce in un tentativo di rafforzare i rapporti con alcuni partner internazionali. La mossa ha suscitato reazioni tra i vertici militari e le forze politiche, che si preparano a valutare le implicazioni di questa svolta sulla stabilità interna e sulla politica estera del paese.

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? Punti chiave Perché Netanyahu ha deciso di isolare improvvisamente Ben-Gvir?. Come reagiranno i generali israeliani alla nuova linea diplomatica?. Quale ruolo giocherà Donald Trump in questa svolta improvvisa?. Cosa accadrà all'equilibrio del governo dopo l'allontanamento dell'ultranazionalista?.? In Breve Decisione scatenata dalla gestione della nuova flotilla internazionale. Reazione sorpresa dei generali durante il vertice di governo. Implicazioni geopolitiche dirette verso Mar-a-Lago e Donald Trump. Rischio paralisi decisionale per l'isolamento delle ali estreme. Il governo israeliano affronta un brusco rimpasto teologico dopo la decisione di Benjamin Netanyahu di rinnegare il ministro Ben-Gvir in merito alla gestione della nuova flotilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Netanyahu cambia rotta: allontana Ben-Gvir e punta alla moderazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Israele, Netanyahu bacchetta Ben Gvir: “Ha sbagliato”In Israele Netanyahu bacchetta il falco dell’ultradestra: “Ha sbagliato, il comportamento non corrisponde ai nostri valori” Servizio della... Global Sumud Flotilla, Netanyahu critica il video di Ben-Gvir: «In contrasto con i valori israeliani»Il video pubblicato dal Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha suscitato critiche dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Tajani chiede all'Ue sanzioni contro Ben Gvir: I suoi atti sono inaccettabiliSanzioni europee contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che ha superato la linea rossa con inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti ... ansa.it Netanyahu alle strette, ma non licenzia Ben GvirIl video incendiario postato dal ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir, con gli attivisti della Flottiglia sbeffeggiati e in ginocchio, sembra non aver spostato di una virgola lo stallo ... ansa.it