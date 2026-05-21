Global Sumud Flotilla Netanyahu critica il video di Ben-Gvir | In contrasto con i valori israeliani
Il video diffuso dal Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha attirato le critiche del primo ministro Benjamin Netanyahu. La pubblicazione ha generato reazioni ufficiali, con Netanyahu che ha commentato il contenuto definendolo in contrasto con i valori israeliani. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle dispute interne tra le figure di governo. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo al contenuto specifico del video o alle motivazioni delle critiche.
Il video pubblicato dal Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha suscitato critiche dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Il filmato pubblicato online mostra il modo in cui gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati maltrattati fisicamente. Le riprese mostrano il Ministro della Sicurezza rimproverare i prigionieri sventolando una grande bandiera israeliana. I detenuti, nel frattempo, vengono ripresi mentre si trovano in ginocchio e con le mani legate dietro la schiena. «Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa», dice Ben-Gvir. Netanyahu ha scelto di rispondere all’operato reso pubblico online. Netanyahu risponde al video di Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Bentrok Polisi-Warga Israel, Demo Anti Pemerintah Netanyahu: Kita Hidup dari Bom ke Bom!
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