Scomparsi nel nulla il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni

Una donna di 49 anni, residente a Castell’Arquato, è scomparsa il 20 aprile scorso. La sua famiglia non ha più notizie di lei da allora. La polizia ha avviato le indagini senza aver ancora individuato il suo luogo di permanenza o le circostanze della scomparsa. Le ricerche si sono concentrate sulla zona e su eventuali testimoni, ma finora non sono stati trovati elementi utili.

Sonia Bottachiari, 49 anni, originaria del Parmense ma residente a Castell’Arquato (Piacenza), è svanita nel nulla lo scorso 20 aprile. Con lei, la figlia sedicenne e il figlio quattordicenne, oltre ai quattro cani da cui la donna non si separava mai. Le ricerche si sono concentrate negli ultimi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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