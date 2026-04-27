Auto prese a martellate furti e un 21enne in fuga dopo l' alt al posto di blocco | arresti e denunce

Nel fine settimana del 25 aprile, i carabinieri di Riccione hanno rafforzato i controlli sul territorio con un servizio straordinario, coadiuvati da un elicottero del 13° Nucleo di Forlì e dalla Polizia locale. Durante le operazioni, sono stati effettuati numerosi interventi, tra cui il recupero di veicoli danneggiati con colpi di martello e il contrasto ai furti. In alcune occasioni, è stato necessario fermare un 21enne in fuga dopo aver ignorato un posto di blocco.

I carabinieri di Riccione, in occasione del weekend del 25 aprile, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, supportati dall’alto da un elicottero del 13° Nucleo di Forlì e in sinergia con la Polizia locale. L’operazione, significativa cornice di sicurezza in vista.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo: raffica di arresti e denunce dei CarabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con...