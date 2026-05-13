Nervi chiuso il molo del porticciolo per ragioni di sicurezza
A Nervi il molo del porticciolo è stato chiuso al pubblico a causa dei danni causati dalle recenti mareggiate. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda il molo nuovo, che presenta evidenti criticità. Questa misura arriva dopo le richieste del Movimento 5 Stelle, che aveva segnalato i problemi già in passato. La chiusura rimarrà in vigore fino a eventuali interventi di riparazione e messa in sicurezza.
"La chiusura del molo nuovo di Nervi dopo i danni provocati dalle mareggiate è l'ennesima conferma che le criticità sollevate dal M5S erano fondate". Così, il capogruppo comunale Marco Mes, commentando l'erosione del piano di posa e annunciando il deposito di un'interrogazione sulla situazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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