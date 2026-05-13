Nervi chiuso il molo del porticciolo per ragioni di sicurezza

A Nervi il molo del porticciolo è stato chiuso al pubblico a causa dei danni causati dalle recenti mareggiate. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda il molo nuovo, che presenta evidenti criticità. Questa misura arriva dopo le richieste del Movimento 5 Stelle, che aveva segnalato i problemi già in passato. La chiusura rimarrà in vigore fino a eventuali interventi di riparazione e messa in sicurezza.

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