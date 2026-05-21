Nel mese di aprile sono tornate a crescere le donazioni di sangue in provincia di Verona

A aprile 2026, le donazioni di sangue nella provincia di Verona sono aumentate rispetto ai mesi precedenti. Dopo diversi mesi di diminuzione rispetto all’anno precedente, il mese scorso ha registrato un incremento nei prelievi effettuati. La variazione si riferisce alle donazioni effettuate attraverso AVIS Provinciale Verona, che ha comunicato i dati relativi all’ultimo mese. La ripresa si nota dopo un periodo di fluttuazioni nel numero di donatori, senza indicazioni di cause specifiche.

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Tornano a crescere le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Dopo mesi caratterizzati da un andamento in calo rispetto all’anno precedente, aprile 2026 segna finalmente un’inversione di tendenza per AVIS Provinciale Verona.Nel mese appena concluso le donazioni sono state infatti 2.738. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Leo: Your April Affirmation for New Love Sullo stesso argomento Sangue, 84 donazioni all'Aoup nel mese di febbraioOttantaquattro donazioni di sangue raccolte in Aoup nel mese di febbraio, grazie alla generosità di chi ha messo la solidarietà al primo posto e agli... Le palme di beneficenza: "Sono tornate a crescere"Anche quest’anno ritornano le palme in vaso di Marcello Biancalani in vendita davanti all’ingresso della chiesa di san Giuseppe Artigiano in Violina. #pollininellaria #veneto fino al 26 aprile si segnalano concentrazioni di pollini elevate per: Carpino nero a Belluno, Feltre, Venezia, Vicenza Frassino a Vicenza Graminacee a Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza tutti i dati sul bollettino #arpav arpa.vene x.com Avis. Sono tornate a crescere le donazioni di sangueTornano a crescere le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Dopo diversi mesi segnati da un andamento in calo rispetto al 2025, aprile 2026 registra il primo dato positivo dell’anno per AVIS ... giornaleadige.it Verona a maggio reddit Verona da record: sfiorato il milione di turisti tra aprile e maggioVerona regina del turismo: un milione di visitatori in un mese, boom di stranieri tra aprile e l’inizio di maggio ... veronaoggi.it