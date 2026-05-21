Nel mese di aprile sono tornate a crescere le donazioni di sangue in provincia di Verona

Da veronasera.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile 2026, le donazioni di sangue nella provincia di Verona sono aumentate rispetto ai mesi precedenti. Dopo diversi mesi di diminuzione rispetto all’anno precedente, il mese scorso ha registrato un incremento nei prelievi effettuati. La variazione si riferisce alle donazioni effettuate attraverso AVIS Provinciale Verona, che ha comunicato i dati relativi all’ultimo mese. La ripresa si nota dopo un periodo di fluttuazioni nel numero di donatori, senza indicazioni di cause specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tornano a crescere le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Dopo mesi caratterizzati da un andamento in calo rispetto all’anno precedente, aprile 2026 segna finalmente un’inversione di tendenza per AVIS Provinciale Verona.Nel mese appena concluso le donazioni sono state infatti 2.738. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Leo: Your April Affirmation for New Love

Video Leo: Your April Affirmation for New Love

Sullo stesso argomento

Sangue, 84 donazioni all'Aoup nel mese di febbraioOttantaquattro donazioni di sangue raccolte in Aoup nel mese di febbraio, grazie alla generosità di chi ha messo la solidarietà al primo posto e agli...

Le palme di beneficenza: "Sono tornate a crescere"Anche quest’anno ritornano le palme in vaso di Marcello Biancalani in vendita davanti all’ingresso della chiesa di san Giuseppe Artigiano in Violina.

verona nel mese di aprileAvis. Sono tornate a crescere le donazioni di sangueTornano a crescere le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Dopo diversi mesi segnati da un andamento in calo rispetto al 2025, aprile 2026 registra il primo dato positivo dell’anno per AVIS ... giornaleadige.it

verona nel mese di aprileVerona da record: sfiorato il milione di turisti tra aprile e maggioVerona regina del turismo: un milione di visitatori in un mese, boom di stranieri tra aprile e l’inizio di maggio ... veronaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web