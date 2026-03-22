Le palme in vaso di beneficenza sono di nuovo disponibili davanti alla chiesa di san Giuseppe Artigiano in Violina. Anche quest’anno, le piante sono state messe in vendita dall’organizzatore locale, che le ha riposte davanti all’ingresso della chiesa. La vendita delle palme rappresenta un momento ricorrente nel calendario dell’associazione di beneficenza. La presenza delle piante si ripresenta come un appuntamento stabile.

Anche quest’anno ritornano le palme in vaso di Marcello Biancalani in vendita davanti all’ingresso della chiesa di san Giuseppe Artigiano in Violina. Un’attività di beneficenza che è diventata tradizione: da anni l’anziano artigiano quarratino ormai in pensione si dedica alla coltivazione di questa pianta simbolo della Pasqua cristiana, che lui stesso vende a offerta libera la mattina della domenica delle Palme, che quest’anno cadrà il 29 marzo. Il ricavato è di volta in volta devoluto alla parrocchia, oppure alla Caritas o ad altre associazioni benefiche. Per esempio nel 2022 con i proventi dalla vendita di queste piantine sono stati acquistati beni di prima necessità da inviare agli Ucraini vittime della guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le palme di beneficenza: "Sono tornate a crescere"

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