Sangue 84 donazioni all' Aoup nel mese di febbraio

Nel mese di febbraio, l'Aoup ha raccolto 84 donazioni di sangue grazie alla collaborazione tra l'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti e le associazioni di volontariato. Le iniziative promozionali hanno coinvolto numerosi donatori, che hanno scelto di contribuire alla raccolta. L'attività si è svolta principalmente presso le strutture dell'ospedale, con l'obiettivo di sostenere le esigenze delle strutture sanitarie locali.

Ottantaquattro donazioni di sangue raccolte in Aoup nel mese di febbraio, grazie alla generosità di chi ha messo la solidarietà al primo posto e agli eventi promozionali organizzati dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alle associazioni, per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Cresce la cultura del dono: nel 2025, effettuate 20mila donazioni di sangue nel Foggiano Sangue, Avis Toscana: “Attenzione ai finti appelli sulle donazioni di sangue"Firenze, 8 gennaio 2026 – Massima attenzione a una nuova truffa – in particolare su Whatsapp e sui social – dove si fa riferimento a una richiesta... Altri aggiornamenti su Sangue 84 donazioni all'Aoup nel mese... Argomenti discussi: Avis, crescono donazioni e volontari: Presenza notevole sul territorio. Donazioni sangue e Avis, l'autoemoteca sbarca a scuolaPer arrivare all'autosufficienza ci vogliono diecimila donazioni all'anno. E se ne raccolgono poco più delle metà. Si continua a importare sangue da Ragusa. rtp.gazzettadelsud.it Avis, donazioni di sangue: Lieve aumento nel Senese rispetto all’anno scorsoL’estate, si sa, è storicamente un periodo delicato per le donazioni di sangue. Tra vacanze programmate e altre motivazioni c’è chi magari preferisce rinviare il tutto alla fine della stagione più ... lanazione.it