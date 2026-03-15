L' Iran non ha ancora usato la maggior parte dei missili più recenti

L'Iran possiede numerosi missili di nuova generazione ancora non impiegati, secondo quanto affermato dal portavoce delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ali Mohammad Naeini ha precisato che la maggior parte di questi missili non sono stati ancora usati, facendo riferimento alle informazioni riportate da Iran International. La notizia riguarda le capacità militari del paese e la disponibilità di armi avanzate non ancora messe in azione.

Molti missili di nuova generazione iraniani sono ancora inutilizzati. Lo ha dichiarato il portavoce del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc), Ali Mohammad Naeini, secondo quanto riporta Iran International. Naeini ha spiegato che la maggior parte dei missili attualmente in uso in. 🔗 Leggi su Today.it

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