Lieto fine nel Salento | ritrovati sani e salvi due uomini scomparsi nelle ultime ore

Nelle ultime ore, le autorità hanno ritrovato entrambi gli uomini scomparsi nel Salento. Le operazioni di ricerca sono state concluse con successo, portando al loro ritrovamento e alla fine di una situazione di preoccupazione nella provincia di Lecce. La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso la comunità locale, che ora può tirare un sospiro di sollievo.

LECCE – Si sono concluse con un doppio successo le operazioni di ricerca che hanno tenuto con il fiato sospeso la provincia di Lecce. Due diverse operazioni di soccorso, condotte dai vigili del fuoco, hanno permesso di rintracciare e trarre in salvo altrettante persone.La prima emergenza è.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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