Nel blu a Monteroni Mario Perrotta porta in scena la felicità di Modugno per Tria Corda
A Monteroni, lo spettacolo “Nel blu” è stato rappresentato con la regia di Mario Perrotta, coinvolgendo il pubblico con musica e teatro. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi a favore di Tria Corda, che sta affrontando un percorso di cure presso il Polo Pediatrico del Salento. La serata ha visto la partecipazione di artisti e il sostegno di numerosi spettatori, unendo intrattenimento e solidarietà in una cornice dedicata alla memoria di Modugno.
Una serata di teatro, musica e solidarietà per sostenere il percorso di Tria Corda verso il Polo Pediatrico del Salento. Mercoledì 3 giugno 2026 alle 20.30, nell’Atrio del Palazzo Baronale di Monteroni, Tria Corda organizza, in collaborazione con il Comune di Monteroni, lo spettacolo “Nel Blu –. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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