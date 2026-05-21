Nel blu a Monteroni Mario Perrotta porta in scena la felicità di Modugno per Tria Corda

A Monteroni, lo spettacolo “Nel blu” è stato rappresentato con la regia di Mario Perrotta, coinvolgendo il pubblico con musica e teatro. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi a favore di Tria Corda, che sta affrontando un percorso di cure presso il Polo Pediatrico del Salento. La serata ha visto la partecipazione di artisti e il sostegno di numerosi spettatori, unendo intrattenimento e solidarietà in una cornice dedicata alla memoria di Modugno.

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Una serata di teatro, musica e solidarietà per sostenere il percorso di Tria Corda verso il Polo Pediatrico del Salento. Mercoledì 3 giugno 2026 alle 20.30, nell’Atrio del Palazzo Baronale di Monteroni, Tria Corda organizza, in collaborazione con il Comune di Monteroni, lo spettacolo “Nel Blu –. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario PerrottaFirenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira. A Xnl “Nel blu”, Mario Perrotta racconta Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta –... Mario Perrotta rende omaggio a Modugno: teatro e musica in Nel bluMario Perrotta è una voce rilevante del teatro di narrazione italiana, con spettacoli memorabili e graffianti come Italiani Cincali sull’emigrazione nostrana o Un bès – Antonio Ligabue Premio Ubu ... torino.repubblica.it Nel blu, Mario Perrotta debutta a Tuoro . All’Accademia l’omaggio a Domenico ModugnoAnteprima nazionale a Tuoro per Mario Perrotta. Attore, drammaturgo e regista di grande intensità poetica e civile, l’artista porta in scena oggi alle 18 al Teatro dell’Accademia il suo nuovo ... lanazione.it