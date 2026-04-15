A Xnl Nel blu Mario Perrotta racconta Domenico Modugno

Da ilpiacenza.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 aprile alle 21, nel centro d’arte e musica di Piacenza, si terrà uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno. L’evento fa parte del progetto “Oltre le nuvole” e vede protagonista Mario Perrotta, che racconta la vita e le canzoni del celebre cantautore. La serata si svolgerà presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, un centro dedicato all’arte contemporanea.

Giovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta – nell’ambito del progetto Oltre le nuvole. Beyond the Clouds a cura di Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti – Nel blu. Avere tra le braccia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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