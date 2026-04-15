A Xnl Nel blu Mario Perrotta racconta Domenico Modugno

Giovedì 16 aprile alle 21, nel centro d’arte e musica di Piacenza, si terrà uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno. L’evento fa parte del progetto “Oltre le nuvole” e vede protagonista Mario Perrotta, che racconta la vita e le canzoni del celebre cantautore. La serata si svolgerà presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, un centro dedicato all’arte contemporanea.

Giovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta – nell’ambito del progetto Oltre le nuvole. Beyond the Clouds a cura di Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti – Nel blu. Avere tra le braccia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Domenico Modugno, “Volare” e l’Italia che cambia: Mario Perrotta in scena con "Nel blu"Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta,... Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario PerrottaFirenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nel blu, a Xnl l’omaggio di Mario Perrotta a Domenico Modugno; Oltre le nuvole - Beyond the Clouds: La mostra-evento aperta per pasqua e pasquetta; Oltre le nuvole: lo spazio dell’immaginazione in un racconto polifonico; Nel blu / Avere tra le braccia tanta felicità. Nel blu, a Xnl l’omaggio di Mario Perrotta a Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile (ore 21) XNL Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta - nell’ambito del ... piacenzasera.it Nel blu, Mario Perrotta debutta a Tuoro . All’Accademia l’omaggio a Domenico ModugnoAnteprima nazionale a Tuoro per Mario Perrotta. Attore, drammaturgo e regista di grande intensità poetica e civile, l’artista porta in scena oggi alle 18 al Teatro dell’Accademia il suo nuovo ... lanazione.it Ed ecco la copertina completa di Topolino n.3673 con tanto di testata più colorata che mai per andare oltre l'arcobaleno alla ricerca del Mago di Oz. Testi miei e disegni di Paolo Mottura - i colori della copertina sono di Mario Perrotta. facebook