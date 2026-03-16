Firenze in scena l' omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario Perrotta

A Firenze, al Teatro Puccini, si svolge una settimana dedicata alla musica d'autore e alla satira, con numerosi eventi in programma. Tra gli appuntamenti c’è l’omaggio a Modugno, interpretato da Mario Perrotta. La manifestazione si estende su diversi giorni e include spettacoli e incontri, attirando pubblico da tutta la regione. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, puntando a valorizzare il patrimonio musicale e teatrale.

Firenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira. Giovedì 19 marzo alle ore 21 Mario Perrotta porta in scena " Nel blu - avere tra le mani tanta felicità ": uno degli artisti più premiati del teatro italiano (Premio Ubu) rende omaggio al mito di Domenico Modugno. Non una semplice biografia, ma un viaggio travolgente nell’Italia che imparava a "volare". Perrotta rievoca l'energia di Modugno per parlare di libertà e di quella felicità che ha rivoluzionato la nostra cultura. Un'occasione preziosa per incontrare un maestro della narrazione contemporanea. Uno spettacolo di Mario Perrotta, collaborazione alla regia Paola Roscioli, su musiche di Domenico Modugno, arrangiamenti ed ensemble Vanni Crociani, Massimo Marches Giuseppe Franchellucci, Mario Perrotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario Perrotta Articoli correlati Domenico Modugno, “Volare” e l’Italia che cambia: Mario Perrotta in scena con "Nel blu"Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta,... La voce di una generazione intera, Mario Perrotta omaggia Modugno con lo show “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità”Al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone un nuovo appuntamento con la rassegna Prova d’Attore.