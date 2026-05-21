Nel 2025 l’Italia ha aumentato le importazioni da Israele Balzo record negli acquisti di armi e munizioni di Tel Aviv quadruplicati in un biennio La Spagna di Sanchez invece esporta di più

Nel 2025, le importazioni italiane da Israele sono cresciute rispetto all’anno precedente, con un aumento significativo negli acquisti di armi e munizioni, che sono quadruplicati in due anni. Nel frattempo, la Spagna, sotto la guida di un nuovo governo, ha registrato un aumento delle esportazioni verso altri paesi. L’Italia continua a mantenere e ad ampliare i propri rapporti commerciali con Israele senza alcuna interruzione o modifica alle politiche di scambio.

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