Nel 2025 l’Italia ha aumentato le importazioni da Israele Balzo record negli acquisti di armi e munizioni di Tel Aviv quadruplicati in un biennio La Spagna di Sanchez invece esporta di più
Nel 2025, le importazioni italiane da Israele sono cresciute rispetto all’anno precedente, con un aumento significativo negli acquisti di armi e munizioni, che sono quadruplicati in due anni. Nel frattempo, la Spagna, sotto la guida di un nuovo governo, ha registrato un aumento delle esportazioni verso altri paesi. L’Italia continua a mantenere e ad ampliare i propri rapporti commerciali con Israele senza alcuna interruzione o modifica alle politiche di scambio.
L’Italia non solo non ha interrotto i suoi rapporti commerciali con Israele, ma nell’ultimo anno li ha incrementati. Nel 2025 ha infatti aumentato del 2,8% le importazioni da Israele, e fra le voci che sono cresciute di più c’è quella delle importazioni di armi e munizioni, cresciuta del 43,79% rispetto all’anno precedente e addirittura del 335,65% rispetto al 2023. Non sono scese se non in maniera impercettibile le esportazioni italiane verso Israele: c’è stato un calo dello 0,3% rispetto al 2024 (-10,2 milioni di euro), ma un aumento del 4,77% (161,1 milioni di euro) rispetto al 2023. Sono i dati ufficiali forniti a maggio dall’Italian Trade Agency (ITA) di Tel Aviv, controllata dal governo italiano attraverso i ministeri guidati da Adolfo Urso e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online
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