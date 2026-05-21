Nel 2025 l’Italia ha aumentato le importazioni da Israele Balzo record negli acquisti di armi e munizioni di Tel Aviv quadruplicati in un biennio La Spagna di Sanchez invece esporta di più

Da open.online 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, le importazioni italiane da Israele sono cresciute rispetto all’anno precedente, con un aumento significativo negli acquisti di armi e munizioni, che sono quadruplicati in due anni. Nel frattempo, la Spagna, sotto la guida di un nuovo governo, ha registrato un aumento delle esportazioni verso altri paesi. L’Italia continua a mantenere e ad ampliare i propri rapporti commerciali con Israele senza alcuna interruzione o modifica alle politiche di scambio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Italia non solo non ha interrotto i suoi rapporti commerciali con Israele, ma nell’ultimo anno li ha incrementati. Nel 2025 ha infatti aumentato del 2,8% le importazioni da Israele, e fra le voci che sono cresciute di più c’è quella delle importazioni di armi e munizioni, cresciuta del 43,79% rispetto all’anno precedente e addirittura del 335,65% rispetto al 2023. Non sono scese se non in maniera impercettibile le esportazioni italiane verso Israele: c’è stato un calo dello 0,3% rispetto al 2024 (-10,2 milioni di euro), ma un aumento del 4,77% (161,1 milioni di euro) rispetto al 2023. Sono i dati ufficiali forniti a maggio dall’Italian Trade Agency (ITA) di Tel Aviv, controllata dal governo italiano attraverso i ministeri guidati da Adolfo Urso e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La sfida legale ai dazi di Trump. Con Ilya Somin - I Webinar di IBL

Video La sfida legale ai dazi di Trump. Con Ilya Somin - I Webinar di IBL

Sullo stesso argomento

“Israele ha distrutto casa mia, con armi americane pagate con le mie tasse”: gli abitanti di Beirut bombardati da Tel AvivUn edificio di diversi piani colpito alla base da un missile israeliano che lo fa implodere su se stesso.

Leggi anche: Export militare, Italia da record: 9,1 miliardi di autorizzazioni alla vendita di armi all’estero nel solo 2025

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web