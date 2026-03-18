A Beirut, un edificio di più piani è stato colpito da un missile israeliano che ha causato la sua implosione. Testimoni riferiscono che l’attacco ha distrutto una casa, mentre le autorità israeliane hanno confermato l’uso di armi americane pagate con le tasse dei cittadini. L’edificio, situato in una zona residenziale, è stato colpito alla base, provocando danni significativi.

Un edificio di diversi piani colpito alla base da un missile israeliano che lo fa implodere su se stesso. Il palazzo diventa fumo, nuvole di polvere. In pochi secondi vengono polverizzati anni di sacrifici e di vita. Le immagini sono quelle dell’attacco di Tel Aviv nel quartiere di Bashoura, nel centro di Beirut, alle prime luci dell’alba. Il filmato, girato dal piano stradale a poche decine di metri dallo stabile, è stato diffuso tra gli altri da Bilal Kaafarani, professore di chimica dell’ Università Americana di Beirut. È una delle persone che in quel palazzo ci viveva, insieme alla sua famiglia. “Ho volutamente evitato di pubblicare contenuti sui social media per un po’ di tempo – scrive -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Israele ha distrutto casa mia, con armi americane pagate con le mie tasse”: gli abitanti di Beirut bombardati da Tel Aviv

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