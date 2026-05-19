Termovalorizzatore di Santa Palomba la Regione istituisce il tavolo su salute e ambiente

La regione ha istituito un tavolo tecnico dedicato al termovalorizzatore di Santa Palomba, con l’obiettivo di elaborare un piano di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio ambientale. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate nel territorio riguardo agli effetti dell’impianto sulla salute pubblica e sull’ambiente. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà rappresentanti di enti locali, istituzioni sanitarie e ambientali, con lo scopo di definire le modalità di controllo e verifica delle condizioni del sito.

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