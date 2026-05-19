Termovalorizzatore di Santa Palomba la Regione istituisce il tavolo su salute e ambiente
La regione ha istituito un tavolo tecnico dedicato al termovalorizzatore di Santa Palomba, con l’obiettivo di elaborare un piano di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio ambientale. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate nel territorio riguardo agli effetti dell’impianto sulla salute pubblica e sull’ambiente. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà rappresentanti di enti locali, istituzioni sanitarie e ambientali, con lo scopo di definire le modalità di controllo e verifica delle condizioni del sito.
Pomezia, 19 maggio 2026 – Un tavolo tecnico per definire il Piano di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio ambientale legato al termovalorizzatore di Santa Palomba. È quanto previsto dalla Regione Lazio nell’ambito dell’iter del progetto per il nuovo impianto destinato a sorgere nell’area a sud della Capitale. La decisione è richiamata nell’ordinanza commissariale del 14 maggio 2026, relativa al progetto del Parco delle Risorse Circolari, il complesso impiantistico che comprende il termovalorizzatore di Roma. Nel documento si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 14 maggio 2026, con cui è stato istituito il tavolo tecnico finalizzato alla definizione del Protocollo operativo del Piano di Sorveglianza Sanitaria e di Monitoraggio Ambientale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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