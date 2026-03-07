Durante l'operazione ‘Ten’, la procura ha presentato le sue richieste di condanna, chiedendo pene che arrivano fino a 20 anni di reclusione. La requisitoria si è concentrata su vari reati, tra cui l’associazione mafiosa e altri illeciti legati alle accuse. Le richieste di pena sono state formulate nel corso del processo, con le parti che hanno illustrato le proprie argomentazioni davanti alla corte.

La richiesta di pena più alta, 20 anni col rito abbreviato per associazione mafiosa e altri reati, è stata avanzata per Giuseppe Arabia (1966), residente a Cutro: il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi lo inquadra come "capo e organizzatore" del sodalizio di ‘ndrangheta con epicentro a Reggio e attivo anche a Modena, Parma e Piacenza. Parliamo dell’udienza preliminare a Bologna scaturita dall’inchiesta ‘Ten’, così chiamata perché nel marzo 2025 scattarono le misure cautelari a dieci anni dalla maxioperazione ‘Aemilia’. Davanti al gup Sandro Pecorella sfilano 30 imputati: 13 hanno scelto l’abbreviato, 11 il patteggiamento, per i restanti 6 si discuterà il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione ‘Ten’, la requisitoria. Chieste condanne fino a 20 anni

