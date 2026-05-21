NBA i risultati della notte 21 maggio | OKC si riscatta in gara-2 e pareggia la serie con San Antonio

Nella notte si sono disputate le partite della finale della Western Conference, con OKC che ha vinto in gara-2 e pareggiato la serie contro San Antonio. La prima partita si era conclusa con un risultato spettacolare, mentre la seconda si è svolta in un’atmosfera più calma, anche se ha comunque visto molte azioni intense e momenti di tensione tra le due squadre. Entrambe le squadre sono scese in campo con determinazione, offrendo un match equilibrato e ricco di azioni decisive.

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