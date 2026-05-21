NBA i risultati della notte 21 maggio | OKC si riscatta in gara-2 e pareggia la serie con San Antonio
Nella notte si sono disputate le partite della finale della Western Conference, con OKC che ha vinto in gara-2 e pareggiato la serie contro San Antonio. La prima partita si era conclusa con un risultato spettacolare, mentre la seconda si è svolta in un’atmosfera più calma, anche se ha comunque visto molte azioni intense e momenti di tensione tra le due squadre. Entrambe le squadre sono scese in campo con determinazione, offrendo un match equilibrato e ricco di azioni decisive.
Dopo un primo capitolo semplicemente leggendario, la finale della Western Conference vive una gara-2 più tranquilla, ma non per questo non combattuta ed emozionante. Gli Oklahoma City Thunder si riscattano davanti al loro pubblico e superano i San Antonio Spurs per 122-113, pareggiando così la serie che ora si sposta in Texas per due sfide che promettono ancora equilibrio e spettacolo. OKC ha un’altra faccia rispetto alla prima partita e cerca subito di spingere sull’acceleratore. Un eccellente primo tempo quello dei campioni in carica, che arrivano alla pausa lunga in vantaggio di undici punti. Ancora una volta, però, gli Spurs non mollano e rientrato fino al -2 (99-97) in avvio di ultimo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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