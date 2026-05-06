Nella notte del 6 maggio, le squadre di Oklahoma City e Detroit hanno ottenuto la vittoria in Gara 1 delle semifinali di Conference, battendo rispettivamente Lakers e Cleveland. Le due testa di serie numero uno sono riuscite a conquistare il primo successo della serie, mantenendo vivo l’interesse per le sfide che si sono aperte in vista delle prossime partite. Nessuna delle quattro squadre ha lasciato spazio a dubbi nel corso di questa prima frazione delle semifinali.

Le due teste di serie numero uno non sbagliano nella loro prima partita delle semifinali di Conference. Vincono sia gli Oklahoma City Thunder, che non hanno troppi problemi contro i Los Angeles Lakers, imponendosi 108-90, sia i Detroit Pistons, che davanti al loro pubblico superano i Cleveland Cavaliers per 111-101. Pesa davvero troppo l’assenza di Luka Doncic e la sensazione è quella che senza lo sloveno ci siano davvero pochissime possibilità per i Lakers per provare a competere con OKC. I Thunder hanno sempre gestito gara-1, trascinati dalla doppia doppia di Chet Holmgren (24 punti e 12 rimbalzi) e con un Shai Gilgeous-Alexander “solo” da 18 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e Cleveland

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