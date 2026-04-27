Nella notte italiana si sono disputate quattro partite dei playoff NBA, con alcune serie che si stanno avviando verso la conclusione. I San Antonio Spurs e i Boston Celtics sono avanti 3-1 nelle rispettive serie, mentre Toronto Raptors hanno pareggiato le serie. Gli Houston Rockets hanno vinto contro i Los Angeles Lakers con il punteggio di 115-96 in gara-4, mantenendo viva la speranza di proseguire nella competizione.

Proseguono i Playoff NBA e si sono disputate quattro sfide nella notte italiana. Gli Houston Rockets evitano lo “sweep” e tirano fuori l’orgoglio in gara-4, vincendo 115-96 contro i Los Angeles Lakers, che comunque restano avanti 3-1 nella serie e possono chiudere nella prossima sfida in casa. Partita che ha visto i Rockets, privi di Kevin Durant, sempre avanti e decisivo è stato il terzo quarto da 34-18 per Houston, che ha avuto 23 punti da Amen Thompson e 20 da Tari Eason. Per i Lakers solo 10 punti da LeBron James, con anche 9 assist, mentre il migliore è stato Deandre Ayton con 19 punti e 10 rimabalzi. Uno strepitoso Victor Wembanyama guida alla rimonta i San Antonio Spurs, che vincono anche gara-4 e si portano sul 3-1 nella serie contro i Portland Trail Blazers.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 aprile): San Antonio e Boston sul 3-1, Toronto pareggia e Houston resta viva

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