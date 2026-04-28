NBA playoff | Gilgeous-Alexander porta i Thunder in semifinale

Gli Oklahoma City Thunder si sono qualificati per le semifinali dei playoff NBA grazie alla vittoria di ieri sera. La squadra ha battuto la loro avversaria in una partita decisiva, con un contributo significativo da parte di Gilgeous-Alexander, che ha segnato punti fondamentali nel corso dell'incontro. La gara si è svolta in casa dei Thunder, che ora attendono di conoscere la loro prossima avversaria. La qualificazione rappresenta un traguardo importante per la squadra in questa fase della competizione.

Oklahoma City (Stati Uniti), 28 aprile 2026 - Gli Oklahoma City Thunder sono la prima squadra a passare il turno ai playoff NBA e ad approdare in semifinale di Western Conference: i campioni in carica hanno infatti sfruttato il primo match point a disposizione e hanno chiuso sul 4-0 la serie dei quarti di finale contro i Phoenix Suns battendoli 131-122 in gara 4. A illuminare il cammino dei Thunder - che si sono confermati una squadra letale ai quarti di finale (12 vittorie e zero sconfitte negli ultimi tre anni a inizio playoff) e che hanno chiuso una gara sempre condotta raggiungendo il massimo vantaggio sul +16 e tirando con il 54% dal...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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