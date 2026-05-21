Nato la Germania opziona la leadership | Pronti ad assumerci le nostre responsabilità
In un momento in cui gli Stati Uniti indicano una possibile riduzione del loro impegno nella NATO, la Germania ha dichiarato di essere pronta a prendersi la responsabilità di guidare l’alleanza. La notizia arriva dal governo tedesco, che ha comunicato la volontà di assumere un ruolo più attivo e di sostenere le iniziative dell’organizzazione internazionale. La posizione ufficiale è stata annunciata in un contesto di crescenti questioni sulla presenza e sul ruolo dei paesi europei all’interno dell’accordo militare.
Berlino, 21 maggio 2026 – Mentre gli Usa ventilano un disimpegno massiccio dalla Nato, la Germania si fa avanti, pronta ad “assumersi le proprie responsabilità di leadership”. Parole proferite dal ministro degli Esteri a Helsingborg prima di incontrare gli omologhi nel vertice dell Patto atlantico previsto per domani nella città svedese. "È chiaro – afferma Johann Wadephul – man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare”. Al ministeriale ci sarà anche il segretario di Stato americano Marco Rubio: il primo segnale rassicurante sull’unità del Patto lanciato dagli Usa dopo l’annuncio del ritiro di 5mila soldati dall’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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