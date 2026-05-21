Nato la Germania opziona la leadership | Pronti ad assumerci le nostre responsabilità

In un momento in cui gli Stati Uniti indicano una possibile riduzione del loro impegno nella NATO, la Germania ha dichiarato di essere pronta a prendersi la responsabilità di guidare l’alleanza. La notizia arriva dal governo tedesco, che ha comunicato la volontà di assumere un ruolo più attivo e di sostenere le iniziative dell’organizzazione internazionale. La posizione ufficiale è stata annunciata in un contesto di crescenti questioni sulla presenza e sul ruolo dei paesi europei all’interno dell’accordo militare.

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