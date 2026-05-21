Merz | Sulla Nato pronti ad assumerci responsabilità di leadership

Il cancelliere tedesco ha scritto ai leader dell’Unione Europea, esprimendo la disponibilità della Germania a assumersi responsabilità di leadership all’interno della Nato. Nella stessa comunicazione, ha proposto di integrare l’Ucraina nell’Unione Europea prima che il paese possa ottenere ufficialmente l’adesione completa, che richiederà ancora tempo. La lettera evidenzia le intenzioni di rafforzare i legami tra gli Stati membri e di coinvolgere maggiormente l’Ucraina nei processi di integrazione europea e di sicurezza collettiva.

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In una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo. "È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica", scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di "membro associato", un "passo decisivo" prima dell'adesione a pieno titolo. Merz ha chiarito nella missiva che la sua proposta non trattava affatto di un'adesione "leggera" o a prezzo ridotto, data la riluttanza di lunga data dell'Ucraina nei confronti di varie proposte volte a ritardare il suo processo di adesione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Merz: "Sulla Nato pronti ad assumerci responsabilità di leadership” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Berlino: ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato La Germania pronta ad assumersi il ruolo di leadership nella NATOABBONATI A DAYITALIANEWS Berlino rivendica maggiore responsabilità nell’Alleanza La Germania è pronta ad assumersi un ruolo di guida più marcato... Merz, buona telefonata con Trump, Usa e Germania partner solidi in Nato forteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Groenlandia, la Danimarca sull’accordo Usa-Nato: Non negoziamo sulla sovranità. Merz: Passi nella giusta direzioneLa Danimarca apre a un confronto con gli alleati sulla sicurezza nell’Artico, ma mette un punto fermo: la sovranità non è in discussione. La premier Mette Frederiksen ha dichiarato che Copenaghen ... affaritaliani.it