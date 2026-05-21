Nato la Germania | Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership Trump | ?Usa invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia

Da Berlino arriva un messaggio diretto alla NATO: la Germania si dichiara pronta a assumersi responsabilità di leadership. Contestualmente, il presidente statunitense annuncia che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Queste dichiarazioni si inseriscono nel quadro delle recenti decisioni sulle forze militari in Europa, che vedono una riduzione delle truppe statunitensi nel continente. Il ministro tedesco ha ribadito la volontà del paese di assumere un ruolo di primo piano nell’ambito delle alleanze militari.

Da Berlino arriva forte e chiaro un messaggio alla Nato: «Siamo pronti a diventare leader». Alla luce del ridimensionamento delle truppe Usa in Europa, è il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a lanciare la candidatura della Germania prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg: «La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare». Lo riporta la Dpa. «L'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa», ha affermato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Nato, la Germania: «Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership»

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