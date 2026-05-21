Nations Europei Mondiali | la Uefa cambia tutto Ma l' Italia riuscirà a raggiungere una fase finale?

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA ha annunciato modifiche significative al formato delle qualificazioni per le competizioni europee, tra cui Nations League, Europei e Mondiali. Sono stati introdotti tre gironi per ciascuna lega, con 18 squadre in ogni gruppo, seguendo una struttura che richiama quella della Champions League. Le nuove regole riguardano modalità di qualificazione e accesso alle fasi finali, creando un sistema più articolato rispetto al passato. Resta da vedere se l’Italia riuscirà a raggiungere le fasi finali delle competizioni sotto questa nuova impostazione.

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Cambio epocale per la Nations League, le qualificazioni europee e quelle mondiali, ma la madre di tutte le domande resta sempre quella, almeno per noi derelitti italiani: riuscirà la Nazionale a raggiungere una fase finale? O le cose si complicheranno? Troppo presto per dire se il nuovo sistema, in vigore dal 2028, darà una mano o farà precipitare ancor di più un’Italia in crisi di identità, autostima e risultati. Di sicuro, il sospetto di una strada ancor più in salita è difficile da allontanare. Su una cosa però possiamo giurare: ci sarà più incertezza e non mancheranno le sorprese. Come nella Champions. Perché questa novità si ispira totalmente alla filosofia della nuova Champions con il suo mega-gruppo e le partite contro avversarie diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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