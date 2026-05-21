Nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale 972 | Valore al lavoro e difesa della comunità

È stato formalmente creato il Comitato Costituente di Futuro Nazionale 972, una nuova realtà politica locale. La sua missione è quella di promuovere un ambiente di partecipazione e discussione nella città di Ferrara, sostenendo il progetto politico promosso dal generale Roberto. La costituzione del comitato mira a rafforzare l’impegno della comunità e a favorire un dialogo diretto tra cittadini e rappresentanti. La scelta di un nuovo spazio di confronto si inserisce in un’ottica di rafforzamento del ruolo civico nel territorio.

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È stato ufficialmente costituito il Comitato Costituente Futuro Nazionale Ferrara 972, nuova realtà politica territoriale che si propone di “costruire anche nella città estense uno spazio di partecipazione, confronto e presenza civica legato al progetto politico promosso dal generale Roberto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova scritta sulla saracinesca di Futuro Nazionale: Vannacci ti puzzano i piedacci Sullo stesso argomento Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale ValdarnoArezzo, 13 marzo 2026 – Nel Valdarno prende forma una nuova realtà politica: nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, primo passo di... Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto VannacciA Vibo Valentia, è nato con entusiasmo il Comitato Costituente Futura Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto Vannacci, un’iniziativa vibrante che... Nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale 972: Valore al lavoro e difesa della comunità x.com Nasce a Ferrara il Comitato Costituente di Futuro Nazionale : Qui forte identitàÈ stato ufficialmente costituito il Comitato costituente Futuro Nazionale Ferrara – 972, nuova realtà politica territoriale che si propone ... ilrestodelcarlino.it Valguarnera nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale del generale Vannacci coordinatore giovane Angelo FerraroA Valguarnera nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale del Generale Vannacci: coordinatore locale il giovane Angelo Ferraro VALGUARNERA CAROPEPE – Continua a crescere il progetto politico di ... vivienna.it