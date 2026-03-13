Il 13 marzo 2026, nel Valdarno, viene istituito il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno. Si tratta di un nuovo organismo politico che vuole consolidare la presenza del movimento nella regione e focalizzarsi sulle questioni pratiche dei cittadini. La formazione si propone di sviluppare un percorso di radicamento territoriale e di coinvolgere attivamente le persone nelle questioni pubbliche locali.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Nel Valdarno prende forma una nuova realtà politica: nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, primo passo di un percorso che punta a radicare il movimento sul territorio e a riportare al centro dell’agenda pubblica le esigenze concrete dei cittadini. «La costituzione del Comitato nel Valdarno rappresenta un passaggio fondamentale per il radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Firenze» – dichiara Andrea Cuscito, Segretario per la fase costituente di Futuro Nazionale della Provincia di Firenze. «Il Valdarno è un territorio strategico, con caratteristiche peculiari e con la necessità di uno spazio politico nuovo, capace di ricostruire un rapporto solido con il tessuto sociale, economico e produttivo della zona». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno

