Nasce il Btp Italia Sì il Tesoro accelera sulle famiglie

Il Tesoro ha annunciato l’emissione di un nuovo titolo di Stato chiamato Btp Italia Sì, rivolto principalmente ai piccoli risparmiatori. Questa iniziativa mira a offrire un’opportunità di investimento più accessibile e a tutelare il potere d’acquisto dei risparmi. La vendita del nuovo titolo è stata avviata in tempi rapidi, con l’obiettivo di coinvolgere un maggior numero di famiglie e di ampliare le opzioni di investimento disponibili sul mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori e costruito per proteggere il potere d'acquisto dall'inflazione entra nella strategia del ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, che punta a rafforzare il canale retail in una fase di incertezza internazionale e pressioni sui prezzi. Il Mef ha annunciato il nuovo strumento, segnando un ulteriore tassello di una linea che negli ultimi anni ha visto crescere il ruolo del risparmio delle famiglie nel finanziamento del debito pubblico. "Si chiamerà Btp Italia Sì, avrà una durata di cinque anni e avrà un premio fedeltà", si legge in una nota. Il nuovo titolo sarà collocato attraverso una finestra di offerta di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata, con una struttura pensata esclusivamente per il mercato retail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nasce il Btp Italia Sì, il Tesoro accelera sulle famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tesoro: arriva il nuovo Btp Italia Sì contro l’inflazione? Domande chiave Come proteggerà questo titolo il potere d'acquisto dalle cedole inflattive? Quanto inciderà il premio fedeltà sul rendimento finale... Btp Italia Sì, il Tesoro rilancia il titolo anti-inflazione per i piccoli risparmiatoriIl ritorno della pressione sui prezzi riporta al centro il tema della protezione del risparmio. Btp Italia Sì, il Tesoro rilancia il titolo anti-inflazione per i piccoli risparmiatori x.com Btp Italia Sì reddit Dal Mef arriva il nuovo Btp Italia Sì con premio fedeltà. Ecco come funzionaDa lunedì 15 a venerdì 19 giugno il Tesoro collocherà un nuovo titolo per investitori individuali indicizzato all’inflazione nazionale rilevata dall’Istat. Ha durata cinque anni e cedole semestrali ... milanofinanza.it Arriva il BTP Italia Sì: il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione dedicato ai piccoli risparmiatoriAl via il nuovo BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno 2026: durata di 5 anni, cedole semestrali legate all’inflazione e premio finale extra dello 0,6% per chi lo mantiene fino a scadenza ... finanzaonline.com