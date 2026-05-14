EPR nel tessile | Pichetto Fratin apre al dialogo con le Regioni

Il ministro dell'Ambiente ha annunciato di essere disponibile a un dialogo con le Regioni sul ritorno dell'EPR nel settore tessile. L'obiettivo è definire un nuovo modello economico per le aziende di Prato e altre aree produttive. Sono state sollevate domande riguardo alle modalità di implementazione dell'EPR e alle competenze che i produttori dovranno acquisire per adeguarsi alla normativa. La discussione si concentra sulle prossime mosse per il settore tessile.

? Domande chiave Come cambierà il modello economico delle aziende tessili di Prato? Quali nuove competenze dovranno acquisire i produttori per l'EPR? Perché il governo ha deciso di coinvolgere direttamente le Regioni? Cosa comporta la gestione dei capi a fine vita per l'export??? In Breve Ogni anno circa un miliardo di capi tessili finisce disperso nell'ambiente. Il terzo del benessere nazionale italiano dipende dalle attività di esportazione. Pichetto Fratin ha affrontato la comp .🔗 Leggi su Ameve.eu

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