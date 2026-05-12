È stato annunciato il progetto di una maglietta inclusiva che sarà indossata durante una festa organizzata nella struttura penitenziaria. Il disegno che decorerà le magliette è stato scelto attraverso un concorso, con partecipanti provenienti sia dall’interno che dall’esterno del carcere. La stampa serigrafica dei gadget ufficiali sarà realizzata da un’azienda specializzata che collabora con la struttura, garantendo la produzione del materiale promozionale.

? Punti chiave Come nascerà il disegno che decorerà le magliette della festa?. Chi realizzerà concretamente la stampa serigrafica dei gadget ufficiali?. Perché questo progetto unisce la cooperativa sociale al carcere?. Quale impatto avrà questa produzione sulla comunità di Potenza?.? In Breve Francesco Ritrovato e Paolo Pastena coordinano il progetto tra cooperativa e carcere.. Disegni della cooperativa La Mimosa passano alla serigrafia della Casa Santoro.. Collaborazione tra carcere e associazione attiva da sei anni a Potenza.. Produzione operativa avviata dopo il protocollo firmato lunedì 11 maggio 2026.. Lunedì 11 maggio 2026, l’Aps I Portatori del Santo ha siglato a Potenza un protocollo d’intesa con la casa circondariale A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Gerardo: nasce la maglietta inclusiva tra carcere e sociale

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