Corropoli | 141 comuni Plastic Free un successo condiviso

Corropoli è tra i 141 comuni italiani che hanno ricevuto il titolo di Comune Plastic Free 2026 dall’associazione Plastic Free Onlus. La città si distingue per aver raggiunto questo obiettivo, che coinvolge le amministrazioni locali e le iniziative di sensibilizzazione sulla riduzione della plastica. Il riconoscimento rappresenta un risultato concreto per le politiche ambientali messe in atto.

Corropoli ha ottenuto il titolo di Comune Plastic Free 2026, distinguendosi tra i 141 comuni italiani che hanno ricevuto il riconoscimento dall’associazione Plastic Free Onlus. La cerimonia si è tenuta questa mattina al Teatro Olimpico di Roma, dove il Vice Sindaco Massimo Micozzi e l’Assessore all’Ambiente Domenico Di Monte hanno ritirato il premio a nome della comunità. Questo risultato segna un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, evidenziando una crescente sensibilità ecologica nel territorio nazionale. L’iniziativa non rappresenta solo un successo amministrativo, ma conferma la capacità della cittadinanza locale di agire in modo consapevole per ridurre l’impatto ambientale quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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