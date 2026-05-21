Narvaez scudiero di Pogacar diventa il bomber del Giro

Durante il Giro d’Italia, Narvaez, che fa da scudiero a Pogacar, si è distinto come il miglior scalatore del gruppo. Mentre i leader di classifica, tra cui Eulalio e Vingegaard, si concentrano sul panorama delle Cinque Terre, Narvaez ha mostrato un rendimento notevole in salita, contribuendo alle strategie della squadra. La corsa attraversa paesaggi spettacolari che, in quei momenti, sono il contorno delle sfide tra i corridori. Non sono stati registrati cambiamenti significativi nella classifica generale durante questa tappa specifica.

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Ci sarebbe da guardare il paesaggio, difatti gli uomini di classifica, dalla rosa Eulalio al fuoriclasse Vingegaard, si limitano a guardare le bellezze naturali delle Cinque Terre. Il sole risplende finalmente pieno sulla corsa, il mare li accoglie rilasciando i suoi scintillii brulicanti. Fanno gli straordinari gli uomini che devono approfittare di queste tappe per portare a casa qualcosa, anche se a portare a casa è sempre il solito: Jonathan Narvaez. È lui l'attaccante di questo Giro. Il bomber della Uae: anche se non c'è Tadej Pogacar che sta preparando il Tour e ha perso in un sol colpo già nella prima tappa Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Narvaez, scudiero di Pogacar diventa il bomber del Giro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026: Narvaez, il tris del campione dal nome storpiatoIl campione dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) ha vinto l’undecima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 195 chilometri da... Narvaez vince la 4^ tappa a Cosenza, Ciccone nuova maglia rosa del GiroDecisiva la salita di Cozzo Tunno COSENZA - Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, ma... Narvaez, scudiero di Pogacar diventa il bomber del GiroIl compagno di Tadej conquista la terza vittoria. Vingegaard e Eulalio si controllano. E oggi grande occasione per Milan ... ilgiornale.it Giro d'Italia, si scrive Narvaez ma si legge Pogacar: chi c'è sotto la maschera? Eulalio, una giornata tranquillaGiro d'Italia, 11a Tappa: Narvaez batte senza appello Mas allo sprint. Ulissi terzo, con rimpianto. I big si controllano, Eulalio tiene la maglia rosa ... sport.virgilio.it