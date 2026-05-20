Giro d’Italia 2026 | Narvaez il tris del campione dal nome storpiato
Durante l’undicesima tappa del 109° Giro d’Italia, un ciclista ecuadoriano ha conquistato la vittoria. La frazione si è sviluppata su un percorso di 195 chilometri tra Porcari e Chiavari, con il vincitore che ha concluso la gara in 4 ore, 33 minuti e 43 secondi, mantenendo una media di circa 42 kmh. La sua squadra è stata coinvolta nelle dinamiche della corsa, e l’atleta ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La tappa ha visto anche altri corridori impegnati in azioni di rilievo.
Il campione dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) ha vinto l’undecima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 195 chilometri da Porcari, in Toscana, a Chiavari, sulla costa ligure di Levante in 4h33’43” alla media di 42.644 kmh. Alla piazza d’onore, sconfitto al termine d’una volata a due, si è piazzato lo spagnolo Enric Mas (Team Movistar) che ha preceduto il cecinese Diego Ulissi (XDS Astana Team), terzo a 11?. Immutata la classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) che ha conservato la maglia rosa con un margine di 27? sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 1’57” sull’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos). 🔗 Leggi su Tpi.it
NARVAEZ cala il TRIS, altra FUGA vincente | Ciclismo 360
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