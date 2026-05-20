Giro d’Italia 2026 | Narvaez il tris del campione dal nome storpiato

Durante l’undicesima tappa del 109° Giro d’Italia, un ciclista ecuadoriano ha conquistato la vittoria. La frazione si è sviluppata su un percorso di 195 chilometri tra Porcari e Chiavari, con il vincitore che ha concluso la gara in 4 ore, 33 minuti e 43 secondi, mantenendo una media di circa 42 kmh. La sua squadra è stata coinvolta nelle dinamiche della corsa, e l’atleta ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La tappa ha visto anche altri corridori impegnati in azioni di rilievo.

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