Narvaez vince la 4^ tappa a Cosenza Ciccone nuova maglia rosa del Giro
A Cosenza si è disputata la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, con una frazione di 138 chilometri tra Catanzaro e la città calabrese. La vittoria è andata a Jhonatan Narvaez, mentre Giulio Ciccone ha indossato per la prima volta la maglia rosa, dopo aver concluso la tappa in una posizione che gli ha permesso di prendere il comando della classifica generale. La salita di Cozzo Tunno è stata decisiva nel corso della frazione.
Decisiva la salita di Cozzo Tunno COSENZA - Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, ma Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa. Vittoria per l'ecuadoriano dell'UAE Team Emirates XRG, secondo posto per il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team), terza piazza per l'abruzzese della Lidl-Trek, che grazie agli abbuoni conquistati al traguardo e al chilometro Red Bull diventa il nuovo leader della classifica generale. La frazione di oggi è stata segnata dal forte vento, la fuga odierna è stata finalizzata da Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Darren Rafferty...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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