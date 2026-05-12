Narvaez vince la 4^ tappa a Cosenza Ciccone nuova maglia rosa del Giro

A Cosenza si è disputata la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, con una frazione di 138 chilometri tra Catanzaro e la città calabrese. La vittoria è andata a Jhonatan Narvaez, mentre Giulio Ciccone ha indossato per la prima volta la maglia rosa, dopo aver concluso la tappa in una posizione che gli ha permesso di prendere il comando della classifica generale. La salita di Cozzo Tunno è stata decisiva nel corso della frazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui