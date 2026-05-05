Armi in casa senza autorizzazione sequestrati fucili e pistola a un 93enne

Un uomo di 93 anni è stato trovato in possesso di armi da fuoco senza averne ottenuto l’autorizzazione. Durante un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, sono stati sequestrati alcuni fucili e una pistola. L’attività è parte di un’indagine volta a verificare il rispetto delle norme sulla detenzione di armi in ambito domestico.

Prosegue l'attività, coordinata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, che punta a verificare il rispetto delle normative vigenti per chi custodisce in casa fucili e pistole. Proprio nell'ambito di queste verifiche, negli ultimi giorni gli agenti dell'Ufficio Armi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Armi in casa, scatta il maxi-controllo: migliaia di fucili e pistole sotto la lenteUn monitoraggio capillare, che ha passato al setaccio migliaia di abitazioni private da un capo all’altro della provincia. Leggi anche: Possesso d’armi senza requisiti o certificazione medica: da inizio anno ritirate già 101 tra pistole e fucili Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tiene per trent'anni in casa due fucili senza permessi: arrestato 60enne; La madre di Eitan Bondì: Io contro quelle armi in casa. Sono infuriata; Case vuote, persone senza casa: il modello Homes4All; Spari nell'aria, sequestrate sette armi. Tiene per trent'anni in casa due fucili senza permessi: arrestato 60enneNei giorni scorsi i carabinieri di Sala Baganza hanno arrestato un 60enne italiano, residente in provincia, trovato in possesso di due fucili da caccia privi di qualsiasi permesso. L'uomo è ritenuto i ... gazzettadiparma.it Adeyemi fermato per possesso illegale di armi in casa: aveva acquistato due oggetti proibitiKarim Adeyemi è stato protagonista di una bruttissima vicenda che poteva costargli anche il carcere: la polizia tedesca lo ha denunciato perché conservava in casa due armi illegali: nell'appartamento ... fanpage.it Fuori età e fuori luogo il duo di uomini denunciati per molestia a una giovane e porto d'armi x.com Cina: ‘la comunità internazionale deve vigilare sulle tendenze negative di Giappone in materia nucleare’ Il 4 maggio, ora locale, in occasione dell’undicesima Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari tenutasi presso la sede - facebook.com facebook