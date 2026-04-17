Ravenna autosalone vendeva mezzi senza autorizzazione | attività totalmente abusiva maxi multa

Una rivendita di automobili senza le dovute autorizzazioni è stata sequestrata nel ravennate. La Polizia Stradale ha sanzionato un uomo di 40 anni con una multa di 8.000 euro, e l’attività è stata chiusa. L’operazione ha portato alla scoperta di mezzi venduti illegalmente, senza le autorizzazioni previste dalla legge. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’attività o sulle modalità operative.

Nel ravennate, un 40enne è stato sanzionato per aver gestito una rivendita auto completamente abusiva. L’attività è stata scoperta nell’ambito di controlli mirati alla regolarità del commercio di veicoli, condotti per contrastare l’illegalità nel settore. Controlli amministrativi e scoperta dell’attività fantasma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in una più ampia strategia di verifiche amministrative, con l’obiettivo di garantire la legalità nelle attività legate alla circolazione stradale. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Emilia Romagna” hanno effettuato un’ispezione approfondita presso un autosalone del territorio, riscontrando numerose irregolarità.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ravenna, autosalone vendeva mezzi senza autorizzazione: attività totalmente abusiva, maxi multa Notizie correlate Leggi anche: Balli e musica senza autorizzazione. Controlli della polizia al Milk. Attività abusiva, titolare denunciato Leggi anche: Fermato un camion pieno di rifiuti (senza autorizzazione): scatta la maxi multa