Napoli tra Sarri e Allegri potrebbe spuntarla Thiago Motta | l’ex Juve ha sempre affascinato De Laurnetiis

Il futuro della panchina del Napoli è ancora incerto e tiene con il fiato sospeso i tifosi. Tra i nomi più discussi ci sono Sarri e Allegri, ma potrebbe emergere anche Thiago Motta, ex calciatore e attuale allenatore. L’attenzione si concentra sulle preferenze della società e sulla possibilità di un cambio alla guida tecnica. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente, e la situazione resta in evoluzione. I supporter aspettano aggiornamenti sulla scelta che plasmerà la prossima stagione.

Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi azzurri. In queste settimane si stanno facendo con insistenza i nomi di Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota anche una pista totalmente diversa e a sorpresa. Sul tavolo del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, potrebbe esserci anche il profilo di Thiago Motta. L’ex centrocampista italo-brasiliano sarebbe da tempo molto apprezzato dal patron azzurro. Da calciatore ha praticamente vinto tutto tra Barcellona, Inter e Paris Saint-Germain, costruendosi un’immagine internazionale che ha sempre affascinato De Laurentiis. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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