Il padre dell’agente di Thiago Motta ha smentito le voci che lo vedevano come possibile allenatore del Napoli, affermando di non aver ricevuto nessuna chiamata. Nelle sue dichiarazioni ha anche spiegato perché l’esperienza di Motta alla Juventus non è andata a buon fine, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sul futuro del tecnico, con molti interessati a conoscere i prossimi passi della carriera.

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© Juventusnews24.com - Thiago Motta al Napoli, il padre dell’agente smentisce: «Non abbiamo sentito nessuno. Ecco perché alla Juve non ha funzionato»

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Thiago Motta al Napoli per il dopo Conte? L’ex Juventus è la prima scelta di De Laurentiis. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il Napoli, la profonda stima di Aurelio De Laurentiis per l’allenatore in caso di un’imminente separazione...

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Ag. Thiago Motta smentisce a Radio Tutto Napoli: Non c’è niente, neanche un pour parlerDario Canovi, papà di Alessandro, agente di Thiago Motta, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che ... tuttonapoli.net

Il Napoli, comunque, si guarda intorno: Thiago Motta in cima alla listaQuindi, in casa Napoli, almeno ci si sta pensando. Secondo il quotidiano partenopeo, in cima alla lista azzurra ci sarebbe Thiago Motta. ilnapolionline.com

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Thiago Motta sarebbe la prima scelta di De Laurentiis per il dopo Conte Il tecnico è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2027 La notizia completa nel primo commento x.com