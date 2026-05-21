Napoli raid armato in pieno giorno a Poggioreale | Mercedes AMG crivellata di colpi in strada

Da teleclubitalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un’auto parcheggiata in via Marino da Caramanico, nel quartiere Poggioreale di Napoli, è stata bersaglio di un raid armato. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una Mercedes AMG, che è rimasta crivellata di colpi. La scena si è svolta in pieno giorno, creando momenti di tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare gli autori dell’attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Attimi di tensione nella mattinata di oggi in via Marino da Caramanico, nel quartiere Poggioreale, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale e i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni soggetti – probabilmente in sella a una moto – avrebbero esploso almeno cinque colpi di pistola contro una Mercedes AMG SL63 parcheggiata all’altezza del civico 5 della strada. L’auto, risultata in leasing, è stata danneggiata dai proiettili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli raid armato in pieno giorno a poggioreale mercedes amg crivellata di colpi in strada
© Teleclubitalia.it - Napoli, raid armato in pieno giorno a Poggioreale: Mercedes AMG crivellata di colpi in strada
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

12 metri di tunnel sotto Napoli: la VERA STORIA della rapina alla Credit Agricole

Video 12 metri di tunnel sotto Napoli: la VERA STORIA della rapina alla Credit Agricole

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Spari a Poggioreale: cinque colpi di pistola contro una Mercedes da 140mila euro in strada

Leggi anche: Rapina una farmacia in pieno giorno armato di forbici, ladro in fuga

napoli raid armato inNapoli, si aggirava armato in piazza Bellini per vendicare l’amico ferito: arrestatoNapoli  - Si sarebbe aggirato armato tra piazza Bellini e via Santa Maria di Costantinopoli, in una delle aree più frequentate della movida cittadina, alla ... cronachedellacampania.it

Estorsioni e raid armato nell’autonoleggio di Mondragone: cinque arresti a NapoliCinque arresti della Polizia a Napoli per estorsione, tentata estorsione e rapina aggravati dal metodo mafioso a Mondragone. 2anews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web