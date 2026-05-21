Napoli raid armato in pieno giorno a Poggioreale | Mercedes AMG crivellata di colpi in strada

Nella mattinata di oggi, un’auto parcheggiata in via Marino da Caramanico, nel quartiere Poggioreale di Napoli, è stata bersaglio di un raid armato. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una Mercedes AMG, che è rimasta crivellata di colpi. La scena si è svolta in pieno giorno, creando momenti di tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare gli autori dell’attacco.

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