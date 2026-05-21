Napoli raid armato in pieno giorno a Poggioreale | Mercedes AMG crivellata di colpi in strada
Nella mattinata di oggi, un’auto parcheggiata in via Marino da Caramanico, nel quartiere Poggioreale di Napoli, è stata bersaglio di un raid armato. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una Mercedes AMG, che è rimasta crivellata di colpi. La scena si è svolta in pieno giorno, creando momenti di tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare gli autori dell’attacco.
Attimi di tensione nella mattinata di oggi in via Marino da Caramanico, nel quartiere Poggioreale, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale e i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni soggetti – probabilmente in sella a una moto – avrebbero esploso almeno cinque colpi di pistola contro una Mercedes AMG SL63 parcheggiata all’altezza del civico 5 della strada. L’auto, risultata in leasing, è stata danneggiata dai proiettili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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