Rapina una farmacia in pieno giorno armato di forbici ladro in fuga

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, una farmacia di Foligno è stata teatro di una rapina avvenuta intorno alle 15. Un uomo armato di forbici ha fatto irruzione nel negozio, minacciando il personale prima di fuggire con un bottino non ancora precisato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Rapina in pieno giorno ai danni di una farmacia di Foligno. È successo nel pomeriggio di domenica 26 aprile, intorno alle 15.00, quando un soggetto con il volto travisato e armato di forbici ha fatto irruzione all'interno della farmacia Bartoli, in via Arcamone.Dalle informazioni, l'uomo sarebbe.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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